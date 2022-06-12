banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti

Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.

Asayiş 12.06.2022, 13:56
Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı’na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu.

Bölgeye sevk edilen su altı arama ekipleri, Güneş’i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu