Çaycuma’da metamfetamin ve esrar ele geçirildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 şahısta mentamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahısta 10 gr metamfetamin, 7 gr kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘Yurtdışı Çıkış Yasağı ve Adli Kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.