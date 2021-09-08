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Çay ocağından uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa adli kontrol

Samsun’da bir okulun yanındaki çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, narkotik polisinin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 08.09.2021, 14:31
Çay ocağından uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa adli kontrol

Samsun’da bir okulun yanındaki çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, narkotik polisinin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir okulun yanında bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen A.U.(40), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.U.’nun üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve 214 adet sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik polisi A.U.’nın uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira paraya da el koydu.


Polisteki sorgusu tamamlana A.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.U. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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