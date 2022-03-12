Çay ocağı ve tuvaleti yakan çocukların pişkinliği ’pes’ dedirtti

Samsun’da oyun oynar gibi rahat olan 2 çocuk girdikleri bir düğün salonunda süngerleri ateşe vererek çay ocağı ve tuvaleti yaktı. Yaklaşık 1 saat ateşle oynayan çocukların mangal yeller, çay demler gibi hareketleri dikkat çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi. Bir düğün salonunun çay ocağı ve tuvaletinde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle yangını 10-12 yaşlarında 2 çocuğun başlattığı belirlendi.

Çocuklardan biri kamera görüntülerine 10.51 sıralarında girdi. Bisikletiyle çay ocağı önündeki mangalın önünde duran çocuk arkadaşını beklemeye başladı. Az sonra gelen diğer çocuksa çay ocağının penceresini açarak içeri girdi. İçeriden çıkan çocuklar ilk olarak ellerindeki kerpetenle mangala zarar verdi daha sonra mangalda ateş yakmaya çalıştı. Mangalı birkaç defa yakıp söndüren çocukların ellerindekilerle ateşi yellemeleri, çay ocağındaki demlikleri ateşe koymaları dikkat çekti. Birkaç defa da ateşi yakıp söndüren çocuklar sonuncusunda bir tutuşturucu jel buldu. Çocuklardan biri çay ocağından çıkardıkları süngerler ve tutuşturucu jeli alarak ilk olarak tuvalet bölümünü sonra da çay ocağını ateşe verdi.

Saat 11.48 sıralarında çıkardıkları yangın sonrası kaçan çocuklar saat 12.01 sıralarında olay yerine tekrar gelerek yangını izlemeye koyuldu. Yaklaşık 2 dakika sonra çocuklardan biri belediye görevlisiyle beraber tekrar görüntülere girdi. Çocuğun çevreden geçen birine yangın yerini göstermesi de kameraya takıldı. Çocukların pişkinliği ‘pes’ dedirtti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerinin çevrede yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanan 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocukların yakalanmadan önce çevredeki bir büfeye de girmeye çalıştığı anlaşıldı.