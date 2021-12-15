Çay fabrikasında yangın

Trabzon’un Of ilçesinde Bölümlü Çay Fabrikası’nda yangın çıktı.

Bölümlü Çay Fabrikası’nın çatısında henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; rüzgarın şiddetiyle etkisini artıran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.