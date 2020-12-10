Çav Bella Davasından Beraat Çıktı!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in tutuklanmasına sebep olan cami hoparlöründen Çav Bella marşının çalınması davası sonuçlandı. Banu Özdemir’in, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ iddiasıyla İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Özdemir hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Özdemir savunmasında, emniyet raporunda paylaşımlarının infial yaratmadığının belirtildiğini hatırlatarak, “Bizim haklılığımızı ortaya koyan trol hesap sahiplerinin ve kimi internet sitelerinin o raporda bulunduğunu gördük. Mütalaada bu rapora rağmen takipçi sayım, sosyal statüm infial sayılmış. Camilerden herhangi bir ezan, sela ve bunların dışında bir şey çalındığında sesli paylaşım yapılmaması, retweet etmem yerine indirip direk videoları açıkça paylaşmam da suç kastı olarak yazıldı” dedi.

Savcının mütalaada yaptığı paylaşımda yer alan müzik ikonundan anlam çıkarmaya çalışmasını karşı Özdemir, duruşma sırasındaki elindeki telefonu hakime göstererek, konuya ilişkin haber sitelerinin tweet atarken nota ikonu kullandığını söyledi. Özdemir, “Mütalaada belirtildiği gibi sesli paylaşım video görüntüleriyle ve bunu müzikli paylaşım olduğunu ifade eden sembollerle aktarmak suç kapsamına giriyorsa bunu bu şekilde aktaran hem haber kuruluşları hem de yurttaşlar zan altında kalır” diye konuştu.

ÇAV BELLA'YA BERAAT KARARI

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde görülen karar duruşmasında Özdemir hakkında beraat kararı verildi. Özdemir’in beraat haberini avukatı Deniz Yücel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yücel mesajında “Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun” dedi.

ÇAV BELLA ORTALIĞI AYAĞA KALDIRMIŞTI

İzmir’de 7 ay önce camiden “Çav Bella” çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklanmış, 9 gün tutukluğunun ardından serbest bırakılmıştı. 17 Eylül'de görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, kolluk güçlerinden kamu güvenliği tehlikeye atan herhangi bir infialin olup olmadığının araştırılması gerekçesi ile rapor istemişti. 26 Kasım'da yapılan 2. duruşmada okunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün "infial yoktur" raporuna rağmen, duruşma savcısı Banu Özdemir'in infial yarattığı gerekçesi cezalandırılmasını talep etmişti.



