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Çatıyı tamir ederken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

ANKARA’DA ÇATI TAMİRATI YAPARKEN DÜŞEN USTA HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 02.04.2023, 19:23
Çatıyı tamir ederken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Ankara’da çatı tamiratı yaparken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi’nde bulunan bir evin çatı bakımını yapan 68 yaşındaki inşaat ustası Atıf Aslan 3 katlı binanın çatısından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan inşaat ustası kaldırıldığı Batıkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Ordu ili nüfusuna kayıtlı inşaat ustası Atıf Aslan’ın ölümüyle ilgili polis ekipleri incele başlattı.

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