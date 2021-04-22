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‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çıktığı evinin çatısında onarım yaparken, yaklaşık 4 metre yüksekten düşüp yaralandı.

Asayiş 22.04.2021, 16:43
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‘Çatıyı onarayım’ derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çıktığı evinin çatısında onarım yaparken, yaklaşık 4 metre yüksekten düşüp yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çimendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onarım yapmak için tek katlı evinin çatısına çıkan Fikret Demir, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Yaralanan adama ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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