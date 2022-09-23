Çatıya çıktı, kulaklık takıp hem müzik dinledi hem tespih salladı

Aksaray’da girdiği bunalım sonucu intihar etmek için 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkan 45 yaşındaki adam, çatının hemen ucunda ayağını sarkıtarak önce kulaklık takıp müzik dinledi sonra elindeki tespihi sallayarak aşağıdaki vatandaşları izledi. Polis ekiplerince ikna edilen adam, “Ben direk valiyle görüşeceğim” dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren Savaş E. (45) iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdan bir ayağını aşağıya sarkıtan adam cebinden çıkardığı kulaklığı telefonuna bağlayarak müzik dinlemeye başladı. Ardından cebinden çıkardığı tespihi sallayan şahıs dinlediği müziğe ritim tuttu. Dakikalarla tespihle ritim tutan adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından iş merkezinin altına şişme atlama yatağı açılırken, sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır bekledi. Şahsın ikna edilmesi için çatıya çıkan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerini gören adam kulaklığını çıkararak dakikalarca polislere durumunu anlattı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen adam polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen adam polis otosuna binerken polislere, “Ben direk valiyle görüşmek istiyorum” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.