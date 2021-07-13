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Çatıya çıkan şahsı polis son anda yakaladı

Erzurum’da sanayi sitesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs son anda polisler tarafından tutularak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 13.07.2021, 14:25
Çatıya çıkan şahsı polis son anda yakaladı
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Erzurum’da sanayi sitesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs çatıya çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs son anda polisler tarafından tutularak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde oto sanayi sitesinin bulunduğu sanayi bölgesinde bir plazanın çatısına çıkan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen M.T. isimli şahıs yarı çıplak şekilde polise zor anlar yaşattı. Polis çatıda şahsı son anda tutarak aşağıya indirdi. M.T. daha sonra hastaneye götürüldü.
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