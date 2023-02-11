Çatışmadan yaralı kurtuldu, depremde ailesiyle hayatını kaybetti

Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada yaralandığı için Kahramanmaraş’ta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Hacı Ali Kayan, depremde eşi, çocuğu ve annesi ile birlikte hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli Astsubay Çavuş Hacı Ali Kayan, 29 Nisan’da Cudi Dağı bölgesinde teröristler tarafından uzun namlulu silahla açılan ateşle yaralandı. Depremin olduğu 6 Şubat’a kadar sıhhi izinli olan Kayan, Kahramanmaraş’ta annesinin evinde depreme yakalandı. Depremde Kayan’la birlikte, eşi, çocuğu ve annesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Enkaz altından çıkarılan Kaya’nın cenazesi ailesiyle birlikte bugün silah arkadaşlarının da katılımıyla Onikişubat ilçesi Avcılar köyünde toprağa verildi.