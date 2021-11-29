Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Danişmentli köyünde fırtına bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçaların elektrik tellerine isabet etmesi sonucu tellerde kopma görülürken, köyde elektrik kesintisi yaşandı. Aynı köyde başka bir evin çatısı da yola düşerken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan olay sonrası itfaiye ve enerji kurumu ekiplerine haber verildiği öğrenildi. İlçeye bağlı Aktaş Köyü’nde de 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle bahçeye uçtu. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Çatı tamamen yandı

Öte yandan ilçeye bağlı Yalnızçam köyünde Nazım Kaman’a ait 2 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; henüz nedeni öğrenilemeyen yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının yaşandığı binaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri teyakkuzda

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde 7 katlı bir binanın çatısında bir parça yerinden çıktı. Olayı gören vatandaşlar parçanın tehlike oluşturmasından dolayı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çatıya merdivenle ulaşarak düşme ihtimali olan parçayı çatıdan güvenle bir şekilde indirdi. Öte yandan aynı cadde üzerinde yer alan başka bir binanın çatısına bağlı sac parçasının da kopmak üzere olduğunu fark eden itfaiye erleri, binanın çatısına merdiven uzatarak düşmek üzere olan sac parçasını emniyetli bir şekilde yere indirdi.

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamada fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı ve vatandaşların dikkatli olması istendi.