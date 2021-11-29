banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İzmir’de fırtına raporu!
İzmir’de fırtına raporu!
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi
Türkmenistan First Lady’si ilk kez görüntülendi
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi
CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi

Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Asayiş 29.11.2021, 15:52
Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu. Birçok köyde elektrik telleri koparken, itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Danişmentli köyünde fırtına bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçaların elektrik tellerine isabet etmesi sonucu tellerde kopma görülürken, köyde elektrik kesintisi yaşandı. Aynı köyde başka bir evin çatısı da yola düşerken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan olay sonrası itfaiye ve enerji kurumu ekiplerine haber verildiği öğrenildi. İlçeye bağlı Aktaş Köyü’nde de 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle bahçeye uçtu. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Çatı tamamen yandı

Öte yandan ilçeye bağlı Yalnızçam köyünde Nazım Kaman’a ait 2 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; henüz nedeni öğrenilemeyen yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının yaşandığı binaya ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri teyakkuzda

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde 7 katlı bir binanın çatısında bir parça yerinden çıktı. Olayı gören vatandaşlar parçanın tehlike oluşturmasından dolayı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çatıya merdivenle ulaşarak düşme ihtimali olan parçayı çatıdan güvenle bir şekilde indirdi. Öte yandan aynı cadde üzerinde yer alan başka bir binanın çatısına bağlı sac parçasının da kopmak üzere olduğunu fark eden itfaiye erleri, binanın çatısına merdiven uzatarak düşmek üzere olan sac parçasını emniyetli bir şekilde yere indirdi.

Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamada fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7