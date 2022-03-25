Çatıdan kar adeta çığ gibi düştü, araçlar tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı

Erzurum’da bir iş yerinin çatısında biriken kar büyük bir gürültüyle cadde üzerindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay Erzurum’un Yukarı Mumcu mahallesinde meydana geldi. 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası evlerin ve işyerlerinin çatısı tonlarca ağırlığındaki kar kütleleriyle doldu. Dün öğlen saatlerinde bir iş yerinin çatısında biriken kar yığıntısı büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine düştü.

38 ADR 075 ve 06 CUY 143 plakalı araçların üzerine düşen kar kütlesi sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri o sırada yoldan geçenin olmaması büyük bir faciayı önledi.