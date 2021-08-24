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Çatıdan düşen yavru güvercini itfaiye yuvasına koydu

Bolu’da çatıdaki yuvasından bir iş yerinin tabelasına düşen yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yeniden yuvasına bırakıldı.

Asayiş 24.08.2021, 16:07
Çatıdan düşen yavru güvercini itfaiye yuvasına koydu

Bolu’da çatıdaki yuvasından bir iş yerinin tabelasına düşen yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yeniden yuvasına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Kocabey sokakta bulunan bir apartmanın çatısındaki yuvadan yavru güvercinin iş yerinin tabelasına düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru güvercini düştüğü yerden alarak merdiven yardımıyla yeniden yuvasına bıraktı.

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