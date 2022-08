Çatıdan düşen şahıs ölümden döndü

Samsun’da tek katlı evinin çatısında bacayı tamir etmek isteyen bir kişi bastığı oluklu levhanın kırılması sonucu çatının içine düşerek ölümden döndü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar C. (55) tek katlı evinin çatısına çıkarak bacayı tamir etmek istedi. Bastığı oluklu levha kırılan Yaşar C. çatıdan terasın üzerine düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar C. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.