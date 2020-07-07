Çatıdan düşen marangoz ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evin çatısında çalışan marangoz ustası, evin ikinci katından düşerek beton zemine çakıldı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen usta ağır yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 333 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin çatısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki iki katlı evin çatısında çatı aktaran marangoz ustası Zekeriya Uysal (56), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Uysal’ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Zekeriya Uysal, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Uysal, ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.