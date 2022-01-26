Çatıdan düşen kar kütleleri yan taraftaki çatıyı çökertti

Kahramanmaraş’ta bir otelin çatısında biriken kar kütleleri, yan taraftaki başka bir çatının üzerine düşerek çökmesine neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi merkez Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası bir otelin çatısında biriken kar kütleleri, otelin arka kısmında bir otoparka ait araç yıkama alanının çatısına düşerek çökmesine neden oldu. Araç yıkama alanı üzerindeki çatıda kar temizliği yapan görevliler son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otelin etrafında güvenlik önlemi alınırken, çatıda biriken kar kütleleri ise güvenlik önlemleri altında temizlendi.

Çatıda kar temizlerken faciayı ucuz atlattıklarını ifade eden bir vatandaş, “Biz çatıdaydık ve bir kere kar kütlesi düştü ve oradan indik. Sonra arka arkaya 6-7 kere çatıdan bu taraftaki çatıya kar kütleleri düştü. Çatı altında araçlar vardı çektik. Sonra devamı gelince burası tamamen çöktü” dedi.