Çatıdan düşen işçi yaralandı, olay anı kameraya yansıdı
YAKLAŞIK 5 METREDEN BETONA ÇAKILDI
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışırken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı. İşçinin düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan yeni sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinin çatısında çalışan Yaser K. isimli işçi, aşağıya inmek isterken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. İşçinin ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı. İşçi, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçinin yardımına, düştüğü tamirhanedeki çalışanlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaser K., tedavi altına alındı. Yaralı işçinin ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yaser K.’nın düşme anı da tamirhanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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