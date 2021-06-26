banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!

Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun’da meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen 2 kişiden 1’i hayatını kaybettiği, diğeri ağır yaralandı.

Asayiş 26.06.2021, 19:45
Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun’da meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen 2 kişiden 1’i hayatını kaybettiği, diğeri ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı tamirini yapan Musa Kukul (35) ve Selahattin Akçan (54) bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Musa Kukul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Selahattin Akçan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
27°
açık
banner493