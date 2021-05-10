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Çatıdan dereye düşen vatandaş ağır yaralandı

Zonguldak Alaplı Mollabey Köyü’nde çatıdan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Asayiş 10.05.2021, 17:20
Çatıdan dereye düşen vatandaş ağır yaralandı

Zonguldak Alaplı Mollabey Köyü’nde çatıdan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı Mollabey Köyünde İsmail Demircan (53) isimli vatandaş 10 metre yüksekliğindeki evin çatıdaki dengesini kaybederek düşen vatandaş ağır yaralandı. Çatıdan yere düşerek ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevre komşuları tarafından yapıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan yaralı vatandaş, İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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