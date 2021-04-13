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Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında çıkan yangın köylülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Asayiş 13.04.2021, 12:11
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Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında çıkan yangın köylülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı köyünde ikamet eden Hüseyin Develi’ye ait evin çatısında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu acil bir şekilde itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumu öğrenen ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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