Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Günal (83), evinin çatısındaki anteni düzeltmek isterken dengesini kaybederek düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Günal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.