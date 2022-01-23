Çatıda tehlikeli kartopu oyunu kamerada

Küçükçekmece’de, kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken, zaman zaman tehlikeli anlar oluştu. Çatıya çıkarak kartopu oynayan iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bulan çocuklar, kendilerini sokağa attı. Okulların tatil olmasını fırsat bulan çocuklar karın yağışını eğlenceye çevirdi. Kimisi kar topu oynadı, kimisi de kayarak keyif yapmaya çalıştı.

Kartopu oynayan bazı çocuklarla ise tehlike ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyet mahallesinde aileden habersiz çatıya çıkan iki çocuk kartopu oynamaya başladı. Düşme tehlikesine rağmen kartopu oynayan çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kamerada, iki çocuğun çatıda oynadığı birinin ise çatının tepesine çıktığı görüldü.