Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Bursa’da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran bebek, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.