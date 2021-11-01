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Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu
Bursa’da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran bebek, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 01.11.2021, 12:03
Bursa’da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran bebek, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.