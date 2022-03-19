Çatıda kar temizlerken canından oldu

Zonguldak’ta çatıdan kar temizlerken düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çatıda biriken karlarını temizleyen Durmuş Oruç (47), bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Oruç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oruç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.