Çatıda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde inşaatın çatısında çalışma yaparken elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalıştığı sırada, elindeki 6 metrelik metal çubuğun elektrik teline değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Emirhan Ülker (22) hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.