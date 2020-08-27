Çatıda çıkan yangın mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN DAİREYE SIÇRAYINCA BÜYÜK PANİK YAŞANDI. EVDE KALAN BİR KADIN, BALKONDAN YARDIM İSTEDİ. KADININ YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ. ÇATIDAKİ ALEVLER NEDENİYLE BİNANIN ÜST KATINDAKİ DAİRE DUMANLAR İÇİNDE KALDI. DAİREDE KALAN BİR KADIN İSE DUMANLAR NEDENİYLE PANİĞE KAPILARAK ÇIKTIĞI BALKONDA, YARDIM BEKLEDİ
Düzce’de sabah saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle evinde mahsur kalarak balkona sığınan kadın, merdivenle balkona ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Düzce Merkez’de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin çatıya yayılması sonrası dumanla kaplanan çatı katındaki dairede yaşayan bir kadın ise balkona sığınarak yardım istedi. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkona ulaşarak mahsur kalan Hatice D. adlı kadını kurtardıktan sonra alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde çıkan yangında balkona sığınan Hadite D.’nin itfaiye ekiplerince kurtarılması görünüyor.
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