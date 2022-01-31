Çatı yangınında can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 5’i çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekipler, evde mahsur kalan 5’i çocuk 7 kişiyi kurtardılar. Yangın büyümeden söndürüldü. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.