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Çatı yangınında 250 kilo tütün kül oldu
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında 250 kilo tütün kül oldu.
Asayiş 03.09.2022, 17:55
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında 250 kilo tütün kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi’nde Hacı Kaynak’a ait evin çatı katında elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın mahallede paniğe neden oldu. Bir taraftan itfaiye diğer taraftan mahalle sakinleri hortumlar ile yangına müdahale etti. Çelikhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yangın başka evlere sıçramadan söndürülürken, yangında çatı ve çatıda bulunan yaklaşık 250 kilo tütün yandı.
Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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