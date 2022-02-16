Çatı yangını korkuttu

Karabük’ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin çatısı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yeşilköy Karakavuz Mahallesinde meydana geldi. Nazmiye Karakavuz’a ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.