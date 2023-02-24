Çatı yangını korkuttu

Samsun’da 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Yangın, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Arıburnu İlkokulu karşısında bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatıdaki dumanı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangına itfaiye merdiveni kullanarak müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi zarar oluştu.