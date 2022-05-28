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Çatı yangını korkuttu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın çevrede panik oluşturdu.

Asayiş 28.05.2022, 17:05
Çatı yangını korkuttu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın çevrede panik oluşturdu.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi üzerinde bulundan 5 katlı Emine Apartmanı’nın çatı katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3’ü de yıkılmak üzere boşaltılan 5’er katlı apartmanlarının ortasında bulunan Emine Apartmanı’nın bacasında yangın çıktı. Zemin katta bulunan fırından dolayı alev aldığı düşünülen bacadaki ateş daha sonra çatıda bulunan plastik malzemelere sıçrayınca yangın büyüdü.

Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce söndürme daha sonra da soğutma çalışması yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, yangının söndürülmesinin ardından tekrar araç trafiğine açıldı.

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