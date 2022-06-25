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Çatı tadilatı yapılan apartmanda yangın çıktı, 4 dairede hasar oluştu

Kocaeli’de çatı tadilatı yapılan apartmanda yangın çıktı. Yangından dolayı 4 dairede hasar oluştu.

Asayiş 25.06.2022, 22:20
Çatı tadilatı yapılan apartmanda yangın çıktı, 4 dairede hasar oluştu

Kocaeli’de çatı tadilatı yapılan apartmanda yangın çıktı. Yangından dolayı 4 dairede hasar oluştu.

Yangın, İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi Solaklar Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı tadilatı yapılan apartmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Apartmanda yangın sebebiyle 4 dairenin zarar gördüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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