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Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Başakşehir’de 13 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın devam ederken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Asayiş 19.07.2021, 08:57
Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Başakşehir’de 13 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın devam ederken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı. Söndürme çalışması devam ediyor.
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