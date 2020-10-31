Çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Karapınar beldesi çarşı merkezinde bulunan Feridun T.’ye ait 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine Karapınar, Saltukova ve Çaycuma’dan itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın çatı katını kullanılmaz hale getirdi. Diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangının, sobadan kaynaklandığı olabileceği belirtildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.