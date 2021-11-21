Zonguldak’ta İncivez Mahallesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, akşam saatlerinde İncivez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Apartman sakinlerinin dumanları farketmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede soğutma çalışması yaparak kontrol altına aldı. Öte yandan, yangının doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edildi.