Çatı inşaatından düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çatı inşaatında çalışan bir kişi, dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Külah köyünde meydana geldi. İddiaya göre Velidağ köyü nüfusuna kayıtlı İsmail Özmen (47) Külah köyünde bir evin çatısında çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşüp ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip hemen yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özmen’e ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.