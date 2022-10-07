Çatalca’da virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Çatalca’da virajı alamayan silindirik İnşaat demiri yüklü kamyon devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çatalca’da saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara bağlantı yolu Muratbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Akyol kontrolündeki 55 RG 933 plakalı silindirik İnşaat demiri yüklü kamyon, viraja hızlı girince kontrolünü kaybederek devrildi. Araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkan Akyol, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kamyonda bulunan Silindirik inşaat demiri yola döküldü. Ekipler, çevrede güvenlik önemleri alarak Kuzey Marmara bağlantı yolunda tek şeritten trafik akışı sağladı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmalarıysa devam ediyor.