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Çatalca’da saat fabrikasında yangın
Çatalca’da bir saat fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Asayiş 31.12.2020, 17:48
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Çatalca’da bir saat fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.Yangın saat 16.45 sıralarında Muratbey Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi’nde bulunan bir saat fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan çalışanlar tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangını fabrika içerisindeki yangını söndürmek için dakikalarca uğraş verdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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