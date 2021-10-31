Çatalca’da korkutan kaza: 3 yaralı

İstanbul Çatalca’da kavşaktan geçmek isteyen cip ile çarpışan hafif ticari araç, yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.45 sıralarında Çatalca Münif Sevi Caddesi ve Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gökay G. kontrolündeki 34 AEB 283 plakalı cip ile Oktay M. kontrolündeki 34 ACA 099 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönmek istedikleri esnada birbirlerini fark etmeyerek çarpıştı. Hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç ardından yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ve cip sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.