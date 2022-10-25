Çatalca’da kaçak yapılan gecekondular yıkılıyor

İstanbul Çatalca’da Hazine arazisi üzerine yapılan yaklaşık bin 200 gecekondunun yıkımına başlandı.

İstanbul Çatalca Hallaçlı Mahallesinde Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılan gecekonduların yıkım çalışmalarına bugün sabah saatlerinde başlandı. Yaklaşık bin 200 kaçak yapı, İstanbul Valiliği Çatalca Kaymakamlığı ve Çatalca Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Jandarma ekipleri de yıkım alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman da vatandaşlar ve jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Vatandaşlar da ısınmak için ateş yaktı.