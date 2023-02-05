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Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’ndeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’ndeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.02.2023, 03:41
Çatalca’da Harput Sanayi Sitesi’ndeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.