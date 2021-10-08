Çatalca’da feci kaza; 1 ölü 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeleri mevki’inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza da ticari taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun İstanbul istikametinden ilerleyen 34 TJP 32 plakalı ticari taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte savrulan ticari taksi bariyerleri aşarak yolun karşı tarafına geçti ve İstanbul istikametinden gelen 34 TC 8219 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında tırın dorsesi yan yattı. Ticari taksi de bulunan yolcu ve şoför araç içerisine sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale o esnada otoyoldan geçen vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan İ.K. isimli taksi şoförü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan müşteri ve tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve oluşan trafik havadan görüntülendi.