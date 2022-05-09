Çarşıda çıkan yangında 20 iş yeri zarar gördü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezinde çıkan ve 15 iş yerinin yandığı, 5’inin de kısmi zarar gördüğü çarşı yangında dron ile havadan çekilen görüntü yaşanan faciayı gözler önüne sererken, çevre esnafının iş yerlerinden eşyalarını kurtarmasına polis ile bekçiler yardım etti.

Yangın, Bolvadin ilçe merkezindeki çoğunluğu ahşap yapılardan oluşan çarşıda meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında bir kasapta çıkan yangın kısa sürede çevresindeki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangının ardından bölgeye Bolvadin ile birlikte Çay, Çobanlar ve Dişli belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildi. İkişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Yangının çıktığı bölgede dükkanları bulunan esnaf ise alevler işyerlerini sarmadan içerdeki eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Esnafın eşyalarını taşımalarına Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile mahalle ve çarşı bekçileri de yardım etti.

“Yangında 20’ye yakın iş yerimiz kullanılamaz hale geldi”

Yangının ardından bölgeye gelen Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ise incelemelerde bulunarak, yangına müdahale eden ekiplerden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, “Yangında 20’ye yakın iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. En büyük tesellimiz ise can kaybının olmaması. Çevre ilçelerden itfaiye takviyesi yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.