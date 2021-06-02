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Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir kişi, gecenin karanlığından istifade ederek çarşının tuvalet kapılarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 02.06.2021, 13:20
Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir kişi, gecenin karanlığından istifade ederek çarşının tuvalet kapılarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Mayıs Pazar günü gece saatlerinde Yeni Çarşı binasında meydana geldi. Çarşının açık olmasını fırsat bilen bir kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsız, önce kapıları yerlerinden söktü, ardından büyük bir soğukkanlılıkla 2 kapıyı tek başına binadan dışarı çıkardı.

Hırsızın kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
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