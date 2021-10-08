Son Dakika
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ilk duruşması, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ilk duruşması, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.
Asayiş 08.10.2021, 17:08
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ilk duruşması, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.