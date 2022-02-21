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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Asayiş 21.02.2022, 12:19
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.