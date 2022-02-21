Son Dakika
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasında karar!
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Asayiş 21.02.2022, 12:41 21.02.2022, 12:50
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.