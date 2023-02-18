Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Çarşamba ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek hareket ederek uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu ilçenin Orta, Sarıcalı, Çay, Yeni Köseli ve Bayramlı Mahallelerinde bulunan F.Ö., M.U.Ö., E.Ö. ve M.İ.’ye ait ev, iş yeri ve eklentilere operasyon düzenleyerek arama yaptı. 4 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 98,03 gram toz esrar, 20,39 gram kubar esrar, 3,05 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ö., M.U.Ö., E.Ö. ve M.İ. gözaltına alınarak "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.