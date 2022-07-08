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Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi açığa alındı

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve izinsiz şekilde çektiği çarşaflı kadınları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Buket G. açığa alındı.

Asayiş 08.07.2022, 10:14
Çarşaflı kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımda bulunmuştu: Vali talimat verdi açığa alındı

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve izinsiz şekilde çektiği çarşaflı kadınları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Buket G. açığa alındı.

Sapanca Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında Buket G. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ çerçevesinde soruşturma başlatıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan tıbbi sekreterin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın verdiği talimat neticesinde açığa alındığı öğrenildi.

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